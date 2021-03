Trois nouveaux départements confinés : "Ce sont des décisions qui montrent les échecs du gouvernement" dans la lutte contre le Covid-19, fustige Nicolas Bay

L'eurodéputé RN Nicolas Bay, invité de franceinfo samedi 27 mars, estime que l'extension du confinement aux départements de la Nièvre, de l'Aube et du Rhône est une décision "qui montre surtout les échecs du gouvernement. Il y aura sans doute d'autres départements dans les jours qui suivent et avec encore des conséquences".

>>>Départements confinés, stratégie vaccinale européenne, élections régionales... Le "8h30 franceinfo" de Nicolas Bay.

Une mesure "territorialisée" pourtant réclamée par son parti, mais loin d'être suffisante aux yeux du candidat aux régionales en Normandie. "Aujourd'hui, cette approche est prise en compte tardivement et c'est dommage. On a une politique unique qui est d'essayer très laborieusement d'accélérer sur la politique vaccinale, alors qu'on a un retard considérable. Il faudrait développer une vraie politique de tests à grande échelle", estime-t-il.

"On a eu le fiasco sur les masques, on a eu le fiasco sur les tests, on a maintenant un véritable fiasco vaccinal".