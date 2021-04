Tourcoing : des centres de vacances pour accueillir des enfants dont les parents travaillent

En pleine période de vacances et alors que le confinement est instauré en France, la solidarité s’organise dans de nombreux départements. Dans le Nord, du côté de la ville de Tourcoing, plusieurs centres de vacances restent ouverts pour accueillir une centaine d’enfants âgés entre 2 et 12 ans. Cela soulage certains parents dont leur travail ne leur permet pas de pouvoir garder leurs enfants durant toute la journée.

Soutenir certaines professions essentielles durant la crise sanitaire

Au sein de ces centres, les plus jeunes peuvent jouer et se détendre dans un cadre agréable et détendu. Ces dispositifs concernent notamment les enfants de personnes pratiquant une activité professionnelle essentielle en temps de crise sanitaire. "Il nous semblait vraiment important d’être solidaire à la fois du personnel soignant, des pompiers, des forces de l’ordre, du personnel aussi qui travaille dans le milieu social. On a mis en place le service minimum d’accueil qui peut accueillir jusqu’à une centaine d’enfants", déclare Doriane Becue, maire (DVD) de Tourcoing.