Suppression de l'attestation de sortie pour les déplacements de moins de 10 km : "Une bonne nouvelle" pour l'eurodéputé EELV David Cormand

"La bonne nouvelle des dernières heures, si j'ai bien compris, c'est qu'on va nous laisser tranquille avec l'histoire de l'attestation", a déclaré David Cormand sur franceinfo samedi 20 mars. L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts réagit à la suppression de l'attestation de sortie pour les déplacements à moins de 10km chez soi, dans les 16 départements reconfinés. Un simple document attestant du domicile, comme une pièce d'identité, suffira en cas de contrôle.

"Ça ne sert à rien de nous infantiliser avec un papier qu'on doit renouveler à chaque fois", estime David Cormand. "On a un sentiment d'amateurisme dans tout ça, ce qui n'est évidemment pas très sécurisant face à la crise sanitaire qu'on traverse", tacle l'ancien secrétaire national d'EELV.

David Cormand réagit également à la menace brandie par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de bloquer les exportations du vaccin AstraZeneca si l'Union européenne ne reçoit pas d'abord ses livraisons. "Elle a raison de le faire", déclare-t-il, mais c'est "trop tard et pas assez fort."

"Il faut toujours avoir à l'esprit que l'Union est la première puissance économique mondiale et nous n'avons pas à intérioriser le fait que des groupes privés puissent nous imposer leurs règles du jeu", assène l'eurodéputé écologiste. D'autant plus que "l'Union a subventionné ces laboratoires pour qu'ils fassent leurs recherches et leur a aussi fourni de l'argent en précommandant" des doses de vaccin.

Sur franceinfo, David Cormand réitère sa demande de "rendre public tous les contrats [de l'Union] avec ces laboratoires." Il réclame aussi "la levée des brevets pour retirer tous les obstacles à la production rapide des vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament".