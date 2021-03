Confinement : un justificatif de domicile suffira pour les déplacements dans un rayon de 10 km

Le gouvernement renonce à l'attestation en journée pour les promenades dans un rayon de 10 km autour du domicile. Pour les personnes concernées par le nouveau confinement, "un justificatif de domicile suffira", a assuré à France Télévisions une source gouvernementale, samedi 20 mars.

"L'idée est de permettre aux Français d'utiliser une pièce d'identité ou un justificatif de domicile à la place d'une attestation pour justifier du fait qu'ils sont bien à 10 km de leur lieu de résidence", a précisé Matignon à l'AFP. Une communication plus détaillée doit suivre dans la journée. "Pour les Français qui possèdent une pièce d'identité où ne figure pas la bonne adresse de résidence, ou qui sont confinés dans un lieu pour lequel ils ne disposent pas de justificatifs de domicile (type facture EDF..), il serait toujours possible d'utiliser le système d'attestations de déplacement."

Vingt-et-un millions d'habitants, dont les douze millions de la région parisienne, sont soumis depuis samedi, pour au moins quatre semaines, à des restrictions bien plus légères que le premier confinement national d'il y a un an. Ils sont répartis sur seize départements (les huit d'Ile-de-France, les cinq des Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes).