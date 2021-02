Stratégie zéro-Covid : est-elle applicable en France ?

Depuis lundi 15 février, la ville d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, et ses deux millions d'habitants, ont entamé un confinement très strict : trois jours sans école et sans déplacements, en raison de la détection de trois cas de Covid-19. Une stratégie baptisée "zéro Covid", et qui fait la chasse au moindre cas positif. En Asie et en Océanie, plusieurs pays comme la Chine, la Thaïlande et l'Australie se sont fixés l'objectif de zéro cas de Covid-19 sur leur sol. Pour cela, ils appliquent des confinements stricts et très rapidement, ils contrôlent leurs frontières. Les malades sont placés à l'isolement sous étroite surveillance. En Australie, le dernier mort du Covid remonte au 28 décembre. En Thaïlande, le nombre de cas est quatorze fois moins élevé que le bilan français.



Les autorités n'envisagent pas son application

La stratégie zéro-Covid serait possible en France selon le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste : "C'est un changement de stratégie, de paradigme. On n'accepte plus que le Covid circule, on essaye de tout faire pour qu'il ne circule pas et garantir avec cela, une vie normale qui est presque comme celle d'avant". Selon Matignon, la stratégie zéro-Covid serait regardée avec attention, mais les autorités n'envisagent pas pour le moment son application.

