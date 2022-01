Ski : les stations font le plein pour les vacances de février

À la station de ski de La Clusaz (Haute-Savoie), comme dans d'autres stations françaises, les prochaines semaines affichent quasiment complet. Il n'y a presque plus d'hébergement disponible. Les vacances scolaires démarrent le 4 février et les quatre semaines qui suivent sont les plus chargées de l'année dans les stations de ski. Pour les professionnels, c'était la reprise qu'ils attendaient et surtout espéraient après deux saisons entachées par la crise sanitaire du Covid-19.

Une clientèle européenne

Les skieurs sont majoritairement Français, mais depuis que les restrictions aux frontières s'assouplissent, les étrangers représentent 30 % des réservations. "On a une nouvelle clientèle européenne qui a fait le choix cette année d'aller chercher des destinations à taille humaine", constate Jean-Philippe Monfort, directeur de l'office de tourisme de La Clusaz.