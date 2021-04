Royaume-Uni : vers une mise en place du passeport sanitaire

Pour retourner dans les salles de spectacle, les cinémas, les stades ou les boites de nuit, des lieux tous fermés en raison de l’épidémie de Covid-19, les Britanniques pourraient bientôt avoir besoin d’un passeport sanitaire. D’après la presse locale, c’est ce qu’annoncera Boris Johnson en fin de journée, lundi 5 avril. Chacun devra alors être en mesure de fournir la preuve, grâce à une application sur son smartphone, qu’il a eu les deux doses du vaccin. Pour les personnes n’ayant pas pu ou voulu recevoir le vaccin, l’accès à ces endroits leur sera possible, à condition de présenter un certificat de contamination au coronavirus de moins de six mois, ou en réalisant un test rapide.

Des tests menés dès la semaine prochaine

"Si on ne fait pas ça, en fin de compte, on n’arrêtera jamais le virus et on ne pourra jamais retrouver tous ces lieux culturels et sportifs qui nous ont tant manqué", explique un Londonien. Des tests seront menés dès la semaine prochaine, avant une possible généralisation à l’été. Cette organisation ne concernera a priori pas les pubs et les restaurants, dans un premier temps. "Les autorités ont également annoncé qu’elles allaient livrer au domicile de chaque personne vivant en Angleterre, deux tests Covid gratuits à faire par soi-même par semaine, à partir de vendredi", conclut Mathieu Boisseau, journaliste France Télévisions, à Londres.