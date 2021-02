Royaume-Uni : fermés depuis des mois, les pubs en grandes difficultés financières

Ce sont des institutions outre-Manche : mais depuis plusieurs mois, la pandémie force les pubs à rester fermés. Alors que le confinement est toujours en vigueur au Royaume-Uni, les patrons de ces établissements, inquiets, demandent des informations en urgence au gouvernement. Ils veulent savoir quand ils pourront ouvrir et dans quelles conditions.

Au Queen's Head, à Londres, le patron a trouvé un équilibre précaire : Joe Curran a trouvé un accord avec son propriétaire pour payer le loyer et s'est arrangé avec les factures des fournisseurs. Après une année chaotique, il a mis ses sept employés au chômage technique et attend davantage d'informations pour préparer le retour des clients. "Dès que les autorités sauront la date de réouverture, il nous faudra un peu de temps pour nous mettre en marche. Pour savoir où on met les pieds, estime-t-il. Tout dépend vraiment des conditions dans lesquelles on rouvre."

"Tout le monde veut son argent : le propriétaire, les fournisseurs… Ils sont à bout et nous aussi." Joe Curran, patron de pub à franceinfo

Sur ses dix années à la tête de l'établissement, c'est la pire selon ce patron. "Et les pires difficultés sont peut-être devant nous", s'inquiète-t-il. Il ne reverra pas ses clients en février, sans doute pas en mars non plus. Devant les portes closes du pub, les habitués passent sans pouvoir s'y arrêter, impatients de renouer avec cette tradition britannique. "Les pubs sont très importants, estime un client. Boire, ce n'est même pas la question. C'est sortir avec des amis, la famille, manger un morceau... Les pubs anglais jouent un rôle majeur dans notre société. On a besoin d'endroits comme ça pour s'occuper l'esprit."

Joe Curran, patron du pub The Queen's head, à Londres, le 10 février 2021. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

Face aux difficultés financières, certains établissements ont déjà fait faillite. "Malheureusement, je ne suis pas optimiste sur le nombre de pubs qui pourront rouvrir", déplore Barry Watts, de la société des brasseurs indépendants.

"Ceux qui ne vendent que de l’alcool sont parfois restés fermés pendant presqu’une année complète. Ceux qui vont résister financièrement appartiennent à de grandes compagnies, ils vont dominer les centres-villes. Les établissements indépendants vont encore souffrir énormément dans le futur", poursuit-il. Le gouvernement britannique doit présenter un plan de réouverture de l'économie avant la fin du mois.