Royaume-Uni : les pubs fermés pour faire face au coronavirus

Des Londoniens profitent de leur dernière bière en extérieur. Dès ce soir, les pubs fermeront désormais à 22 heures et seul le service à table sera autorisé. Face à la recrudescence du coronavirus, Boris Johnson change de ton et serre la vis. "Si nous n’agissons pas maintenant, nous risquons de devoir prendre des mesures plus sévères plus tard", a indiqué le Premier ministre du Royaume-Uni.

"Une excellente idée"

Dans ce pub du nord du pays, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Ici la propriétaire craignait une fermeture totale des pubs. La limite à 22 heures pour elle est un moindre mal. "Si c’est ce que l’on doit faire pour rester ouvert et pour contrôler l’épidémie alors je pense que c’est une excellente idée", indique Lisa Wright, propriétaire du "Kings Arm". Le Royaume-Uni, pays d’Europe le plus endeuillé voit ses contaminations doubler chaque semaine.

