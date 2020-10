Reconfinement : sauver les entreprises de la crise

Durant le reconfinement annoncé mercredi 28 octobre, plusieurs entreprises pourront continuer à travailler. C’est le cas notamment du secteur du BTP. Au printemps, l’entreprise Dubrac TP avait dû cesser son activité, le temps de s’adapter au protocole sanitaire. "Aujourd’hui, c’est complètement different, déclare le directeur général, Stephane Dupuis. Le guide sanitaire a été intégré dans notre entreprise, on a formé des référents Covid dans chaque équipe".

Parmi les autres secteurs qui continueront à fonctionner figurent les exploitations agricoles et les usines de production. Les salariés devront simplement respecter une distance physique d’un mètre et porter un masque dans les lieux clos. Pour les autres entreprises, le télétravail sera généralisé. Contrairement au printemps dernier, les crèches et les écoles seront ouvertes, ce qui permettra de ne "pas avoir à gérer la présence des enfants", ainsi que le note Benoît Paget, président de l’entreprise Big Green.

