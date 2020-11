Reconfinement : le sport pour s\'évader

Transpirer pour oublier. Les joggeurs confinés au bord du lac d'Annecy (Haute-Savoie) s'offrent une parenthèse de liberté samedi 14 novembre. Un bol d'air essentiel. "On va péter un câble, surtout quand on est déjà habitué à faire du sport, on est un petit peu shooté aux endorphines", témoigne une coureuse. La règle : une heure de sport maximum dans un rayon d'un kilomètre, même si certains vont un petit peu plus loin. "Je dépasse un petit peu, j'avoue", confie une joggeuse.

Des entrainements partagés sur les réseaux sociaux

D'autres s'entrainent à domicile et partagent leurs exploits sur les réseaux sociaux : séances de natation dans la baignoire, exercices de musculation en famille, ou entrainements plus sérieux du côté des propriétaires de salle de sport. Pour profiter du grand air, il faut s'appeler Christophe Lemaître : sur les hauteurs d'Aix-les-Bains (Savoie), entrainement en petit comité pour le double médaillé olympique français.

