Reconfinement : le gouvernement étudie plusieurs indicateurs avant de se prononcer

Une prise de parole redoutée mais qu’il faudra encore attendre un certain temps. Le gouvernement ne devrait pas se prononcer cette semaine sur la nouvelle instauration d’un confinement en France. En duplex depuis l’Élysée mardi 26 janvier, le journaliste de France Télévisions Guillaume Daret explique que "l’hypothèse d’un reconfinement, si la situation l’impose, n’est pas écartée mais simplement, ça ne sera pas dans l’immédiat".

Plusieurs indicateurs à observer avant de se prononcer

Comme le rapporte Guillaume Daret, le gouvernement préfère attendre les résultats de certains indicateurs avant de décider ou non de reconfiner le pays. "L’évolution de l’épidémie et la part des nouveaux variants" vont jouer un rôle majeur dans la décision finale, tout comme "l’impact du couvre-feu à 18 heures." "Les conséquences économiques et sociales d’un éventuel nouveau confinement" sont également étudiées de très près.

Le JT

Les autres sujets du JT