Confinement : le gouvernement temporise

Annoncée comme étant inéluctable, voire imminente par plusieurs scientifiques et titres de presse, la mise en place d'un troisième confinement n'a cependant pas encore été décidée par le gouvernement français. "Emmanuel Macron veut tout faire pour éviter un confinement précipité," révèle Hugo Capelli, journaliste politique de France Télévisions. D'après les informations de franceinfo, le président de la République n'a pas l'intention de prendre la parole à brève échéance, alors qu'un Conseil de défense doit pourtant se tenir mercredi 27 janvier.



"Protéger les Français et notre pays"

Invitée sur le plateau du 23h lundi 25 janvier, Sarah El Haïry a tenu à temporiser. "Les décisions qui doivent être prises le seront en temps et en heure," a affirmé la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement. "La priorité qui est la nôtre depuis le début de cette crise mondiale, c'est évidemment de protéger les Français et notre pays. C'est la seule et unique boussole que nous avons," a-t-elle martelé.

