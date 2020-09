Reconfinement : la grande peur dans les EHPAD

Comme à chaque visite de sa mère, sa fille n'est pas venue les mains vides : des gourmandises sont notamment au programme. Mais comme les visites sont interdites, elle ne pourra pas les lui remettre en mains propres. Seuls quelques mots sont échangés depuis le balcon. Commence alors un dialogue à distance. Une situation difficile tant pour la mère que pour la fille. "Maman dit qu'elle a l'impression d'être dans une prison, heureusement qu'elle a sa télévision dans la chambre et le téléphone, sinon elle disjoncte", s'inquiète sa fille.

Impact psychologique

Même contrainte pour un autre patient, qui comprend lui les mesures. "Il y a bien des raisons, pour les microbes. Je me sens protégé et pour mon frère aussi. Quand je le vois, je suis content, mais je le vois dehors", explique Michel Lassot, résident de l'Ehpad de Grasse (Alpes-Maritimes). Environ 200 personnes âgées des quatre Ehpad municipaux de Nice (Alpes-Maritimes) sont privés de leurs proches alors qu'aucun cas n'a été signalé. Le maire assume et dit vouloir "protéger" les résidents. Même si l'impact psychologique pourrait se révéler très important.

Le JT

Les autres sujets du JT