Reconfinement : fin de la tolérance à partir de mardi 6 avril

Dernier pique-nique au bord de l'eau à la Rochelle (Charente-Maritime) et dernière balade entre amis ou en couple avant le reconfinement, lundi 5 avril. "On prend le train dans une heure, et du coup, on va se séparer. On va faire le confinement chacun de notre côté, c'est un peu triste", avoue un jeune homme qui prend le soleil avec sa petite-amie. Dans la ville portuaire, les touristes ont refait leurs valises en masse. Depuis quelques jours, les trains pour regagner l'Île-de-France, la Bretagne ou l'Alsace affichent complet.

Une attestation pour se déplacer à remplir dès mardi

À compter de ce mardi 6 avril et pour quatre semaines, tous les Français de métropole seront soumis au même régime. Le journaliste de France Télévisions, Hugo Puffeney, explique en duplex dans le 19/20 : "Les contrôles de police reprendront dès mardi matin. Cela veut dire que vous ne pourrez plus vous déplacer au-delà de dix kilomètres de votre domicile. Et si vous voulez le faire, il vous faudra une attestation avec un motif impérieux."