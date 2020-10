Reconfinement : des petites communes se rebiffent

F. Nicotra, B. Djaouti, C. Heudes, F. Pairaud

F. Nicotra, B. Djaouti, C. Heudes, F. Pairaud France 3 France Télévisions

Le second confinement qui touche l’ensemble de la France depuis vendredi 30 octobre ne plait pas à tout le monde, loin de là. Plusieurs communes ont pris des arrêtés municipaux pour autoriser leurs commerces à rester ouverts, comme Migennes (Yonne). Ainsi, une couturière de la ville a fait le choix de ne pas fermer ses portes ; les gendarmes sont venus l’interroger.

Des commerces qui refusent le confinement

"Ils m’ont posé la question pour savoir si c’était plus par rapport à l’arrêté du maire ou à un choix personnel. Il se trouve que ce sont les deux", témoigne-t-elle. Sa voisine coiffeuse, Angélique Berroy, lui a emboîté le pas : "En tant que commerçant solidaire, oui, j’ai décidé d’ouvrir." Les habitants, de leur côté, sont plutôt satisfaits de cette résistance, à l’instar d’une cliente venue se faire faire une teinture : "On est presque plus en sécurité chez les petits commerçants car il n’y a pas foule."

Le JT

Les autres sujets du JT