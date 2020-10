Reconfinement : des Parisiens quittent la capitale avant qu'il ne soit trop tard

En mars dernier, la mise en place du confinement avait provoqué un exode massif des Parisiens vers les régions de province. Ce phénomène va-t-il se reproduire, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement à partir du 30 octobre ? "Nous avons tout d'abord senti pas mal de panique, explique Justine Frayssinet, envoyée spéciale de France Télévisions devant la gare Montparnasse (Paris). Beaucoup de voyageurs avaient pris la décision de quitter Paris avant même les annonces du président de la République."



Être confiné avec ses proches

Il faut dire qu'entre le recours au télétravail et l'obligation de suivre des cours à distance, de nombreux Parisiens ne voient plus de nécessité à rester dans la capitale et préfèrent aller vivre ce nouveau confinement en province, auprès de leurs proches. "Il y avait aussi un peu de résignation, ajoute la journaliste. Un jeune homme nous a expliqué qu'il redoutait cette nouvelle période d'isolement car, désormais, il sait à quoi s'attendre."



