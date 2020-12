Président des commerçants, Francis Palombi se félicite du report des soldes au 20 janvier

"Je suis persuadé ou je me persuade qu’on ne confinera pas à nouveau”, estime Francis Palombi. Et le président de la Confédération des commerçants de France d’expliquer : “Les magasins ont rouvert le 28 novembre et on a vu l’enthousiasme des consommateurs, la vie est revenue dans les cœurs de ville, le lien social s’est recréé, on a pu vivre Noël non confiné. C’est appréciable et le gouvernement a bien fait de confiner tôt pour ne pas avoir à confiner pendant les fêtes de fin d’année”.

Ouverture le dimanche demandé

Francis Palombi souhaite que les commerces puissent rester ouverts le dimanche en début d’année pour compenser les pertes : “Je suis favorable au minimum pour à l'ouverture des dimanches durant la période des soldes. Cela s’impose pour renforcer le chiffre d’affaires”.

En attendant la réponse du gouvernement, le représentant des petits commerçants remercie le ministre chargé des PME Alain Griset d’avoir reporté les soldes au 20 janvier, car “ça aura permis de réaliser un mois de décembre relativement bon”.