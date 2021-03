Pas-de-Calais : le préfet demande un confinement pour les trois prochains week-ends

À Calais, dans le Pas-de-Calais, mercredi 3 mars, l’hypothèse d’un reconfinement le week-end est sur toutes les lèvres. La possible mesure divise les habitants. “Vivre un minimum, c’est un peu dur”, soupire une passante. “C’est pour notre sécurité, on n’a pas le choix”, nuance un riverain. Le taux d’incidence a grimpé à 405 cas positifs pour 100 000 habitants, le département est le deuxième plus touché de France.

Une campagne de vaccination en retard

Cette décision nécessaire qui aurait pu être évitée avec une campagne de vaccination plus efficace, selon certains élus locaux. “Nous avons plus de deux mois de retard en termes de vaccination dans le département, ce qui pourrait être rapproché du taux d’incidence”, explique Natacha Bouchart, la maire (LR) de Calais. Autre mesure envisagée : le port du masque généralisé à tout le département. Le gouvernement pourrait entériner cette décision d’ici jeudi soir.

Le JT

Les autres sujets du JT