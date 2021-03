Pas-de-Calais : des cours en demi-classes au lycée

Depuis lundi 22 mars, dans ce lycée de Carvin (Pas-de-Calais), les cours se font en demi-groupe. Seulement 12 élèves d'une classe de BTS sont présents en classe tandis que les autres suivent à distance depuis chez eux, derrière leur ordinateur. "Il y a une petite gymnastique à apprendre, c'est la première heure où on le fait, il va falloir que je me rôde !", témoigne Pierre Lamblée, professeur.

"La place d'un lycéen est au lycée"

Pour les élèves, ce dispositif apporte quelques avantages : "Je préfère être en demi-classe, la classe entière c'est énervant il y a beaucoup de bruit, on n'est pas toujours attentif", témoigne un élève. "C'est plus simple pour participer", explique une autre. "La place d'un lycéen est au lycée. C'est beaucoup plus simple, plus motivant pour lui de se lever le matin, monter dans le bus, être présent devant ces professeurs (...) nous nous adaptons en espérant que ça dure le moins longtemps possible", explique Franck Maas, proviseur du lycée Diderot de Carvin