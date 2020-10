Mesures sanitaires : réouverture des restaurants à Aix et Marseille

Les restaurants ont rouvert à Aix-en-Provence et Marseille (Bouche-du-Rône), ce lundi 5 octobre. Désormais il faudra laisser ses coordonnés dans un cahier. "Un cahier de rappel, on marque la date et l'heure de l'arrivée du client, le nom, le numéro de téléphone et le numéro de la table", explique une restauratrice. Les données seront conservées deux semaines. Si un client déclare le Covid, cela permet d'avertir les consommateurs.

Mise en place d'un nouveau protocole

Les mesures du nouveau protocole mis en place à Aix-Marseille permet la rouverture des restaurants. Les tables ne pourront plus accueillir que 6 clients au lieu de 10, elles devront être distanciées d'un mètre au minimum. "Les mesures avancées sont celles que nous préconisions depuis 10 jours, quand Véran est venu à Marseille. Il a refusé de nous rencontrer. Quel temps perdu, quel gâchis !", exprime Frédéric Jeanjean, patron d'une brasserie. Les mesures sont bien acceptées par les clients, après une semaine de fermeture.

