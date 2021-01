Le couvre-feu avancé à 18 heures est-il efficace ?

Quand saura-t-on si ce couvre-feu fonctionne bien ? "Début de semaine prochaine", assure le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, sur le plateau de France 3. “La tendance est encourageante”, affirme-t-il. “Comme la mesure a été prise le 16 janvier. On ajoute 9 jours : à partir du 25 janvier, on va commencer à voir l’impact.”

Un reconfinement probable

Si le couvre-feu est efficace, évitera-t-on le reconfinement ? "Malheureusement, probablement pas”, poursuit le journaliste et médecin, rappelant que “les variants anglais et sud-africains du coronavirus, qui sont très contagieux, vont arriver” à plus grande échelle sur le territoire. Un reconfinement probable, donc, mais que le couvre-feu pourrait reculer dans le temps. Au niveau national, les chiffres sont à la hausse avec 26 784 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures.

Le JT

Les autres sujets du JT