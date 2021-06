Landes : le déconfinement est repoussé, à cause du variant Delta

De la plage aux rues commerçantes de Biscarrosse (Landes), la nouvelle s’est vite répandue. Avec les cas de variant Delta, qui représentent environ 45 % des cas de Covid-19 dans le département, le déconfinement marque le pas. "Je trouve ça rassurant qu’ils adaptent les restrictions en fonction des régions et de la propagation du Covid", commente un jeune homme.



"C’est un peu abusé"

"C'est un peu abusé. Les Landes c’est vraiment grand et étendu, avec les forêts et les plages qui sont immenses", estime un passant. Les premiers, surpris, ce sont les restaurateurs. Le jour de la levée de la plupart des restrictions pour leur profession, en France, la préfecture des Landes annonce le maintien de la jauge des 50 % en salle et celui des règles de distanciation sur les terrasses. "Ce sont les règles du jeu, il faut faire en sorte que ce Covid, on s’en débarrasse le plus vite possible", explique une cliente.