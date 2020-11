"La situation est urgente" : à Marseille, Emmaüs organise une collecte alimentaire pour aider les "nouveaux pauvres" du confinement

"Du café, du sucre et des pates". Clodette, les bras chargés, liste les produits qu'elle vient de déposer dans les deux grands bacs de collecte d'Emmaus à Marseille. Alors que la France est confinée et que certaines personnes se retrouvent en difficulté financière à cause de la crise du Covid-19, l'association organise à Marseille une grande collecte alimentaire depuis le début du mois de novembre. Les locaux de l'association sont fermés au public et ne peuvent plus acceuillir de dons, d'où l'importance de cette collecte.

Si on peut faire quelque chose pour les plus démunis, si on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Je me dit que si un jour je suis dans la même situation, je serais bien contente que des personnes pensent aux autres. Clodette à franceinfo

Leïla aussi est venue déposer quelques boites de conserves. "Si beaucoup de personnes font ce petit geste, ce serait formidable. Malheureusement, dans notre pays 'riche', il y a encore des gens pauvres", déplore-t-elle.

Avec ce deuxième confinement, les dons sont très important explique Kamel Fassatoui, responsable d'Emmaus Pointe Rouge à Marseille. "Les étudiants nous alertent à travers leurs syndicats qu'ils sont vraiment en galère. Il y a aussi de nouveaux pauvres. On reçoit des mails et des appels de pleins de gens qui n'y arrivent plus. La situation est urgente actuellement", explique-t-il.

Ce jour-là, Kamel Fassatoui dit avoir récolté "deux camions de denrées alimentaires, c'est à peu près deux tonnes. Sachant qu'on a besoin de manger tous les jours, c'est quand même une goutte d'eau". La collecte alimentaire sera maintenue jusqu'a la fin du mois à Marseille.