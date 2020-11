Ils inventent un aérateur anti-buée pour ceux qui portent des lunettes avec un masque

Mathias Vanoni et Raymond Morel, deux ingénieurs de Franche-Comté, ont mis au point un dispositif anti-buée qui pourrait changer la vie de ceux qui doivent concilier port de lunettes et du masque. Airplusplus est un aérateur de masque. "C'est une petite pièce en plastique qui pèse dix grammes et que l'on place sous le masque, en contact avec le menton", explique Mathias Vaoni.

Mieux voir et respirer

Cette pièce de plastique permet également de mieux respirer et serait efficace pour lutter contre les maux de tête que certains ressentent après avoir porté un masque plusieurs heures. Il se fixe directement sur le masque, jetable ou en tissu. "On s’est servi des plis du masque pour pouvoir l'accrocher dedans. Il y a deux petites dents qui viennent s’insérer dans les plis", précise le concepteur du produit.

Un petit objet plein de promesses et qui n'attend plus qu'une mise sur le marché courant novembre. Ce dispositif a été breveté et est réutilisable à l'infini, un simple lavage à l'eau suffit à son entretien. Un produit qui fait déjà l'objet de nombreuses pré-commandes en ligne. Il sera vendu au prix de 10 euros.

D'autres projets ont déjà vu le jour

Depuis le printemps et l'arrivée des masques dans notre vie quotidienne, ce problème de buée sur les lunettes est souvent mis en avant. D'autres jeunes entreprises se sont également lancées dans l'aventure de produits facilitant la vie des porteurs de lunettes. À l'image du dispositif Sanbué, imaginé par deux Bretons. Ils ont mis au point un système de languettes à glisser sous le masque. Des solutions concrètes pour notre nouveau mode de vie qui devrait durer encore de nombreux mois.