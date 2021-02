“Il faut s’adapter aux situations locales” pour éviter un reconfinement national, pour le député européen EELV Yannick Jadot

Le 14 février 2021, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3 reçoit Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie Les Verts. Il a répondu aux questions de Francis Letellier, notamment sur la recherche sur l’espace et plus particulièrement sur Mars, mais aussi sur le sort de la ville de Nice (Alpes-Maritimes) qui pourrait être confinée.

Pour Yannick Jadot, "la recherche sur l'espace" est importante. "On a besoin de savoir d'où l'on vient, comment fonctionne l’univers, comment fonctionne notre système solaire et ça nous donne des informations sur la terre." "Mais attention à ce que ce travail sur Mars ne devienne pas une fuite”, alerte le député européen Europe Écologie Les Verts. “Quand on écoute Elon Musk on a parfois l'impression que l’objectif c’est d’habiter Mars et de fuir la terre", regrette-t-il.

"Notre destin, c’est de protéger le vivant sur la terre"

Pour lui, il est important d’aller voir s’il y a, ou s’il y a eu du vivant sur Mars, mais "sans oublier qu’il y a du vivant sur la terre", met-il en garde. "Notre destin, c’est la terre. Notre destin, c’est de protéger le vivant sur la terre." La recherche sur la planète rouge est pour l’eurodéputé "une belle aventure", "mais n’oublions pas que notre grande aventure, c’est la terre, c’est le vivant, là où nous habitons".

"Les élus locaux ont cette demande d’un reconfinement localisé"

Le député européen Europe Écologie Les Verts s’est aussi exprimé sur l’aggravation de la situation sanitaire, notamment sur le sort de la ville de Nice (Alpes-Maritimes), qui pourrait être reconfinée à cause de l’envolée des cas de Covid-19. Yannick Jadot se dit favorable à un reconfinement, "surtout quand les élus locaux ont cette demande d’un reconfinement localisé".

"Comme on souhaite tous éviter le confinement généralisé, il est important quand même de traiter l’urgence sanitaire", explique-t-il. "On a quand même encore, en une semaine, près de 2 500 décès", poursuit Yannick Jadot. "On est toujours dans une situation dramatique, il faut donc s’adapter aux situations locales."

L’eurodéputé s’est aussi exprimé sur la stratégie de vaccination. "Il nous faut, pour vacciner facilement, développer les licences obligatoires". "On récupère les brevets, on compense les laboratoires pharmaceutiques, mais on se met en situation de pouvoir produire massivement les vaccins, pour nous évidemment et pour le reste du monde", a-t-il explicité.