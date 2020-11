Frappée et humiliée par son conjoint, cette femme raconte ses 8 ans de calvaire

"Ça partait souvent des claques qui pouvaient m'amener jusqu'à une perforation des tympans, des saignements de nez et des bleus sur le visage." La femme qui témoigne préfère rester anonyme par peur des représailles. Huit ans durant, elle a subi les coups et les insultes de son mari. Les violences ont redoublé lors du premier confinement.

"L'étranglement est arrivé pendant la période du confinement. J'ai attendu un peu et j'ai dit je pars. Pour ma sécurité et pour que mes enfants aient encore une mère." Cette Picarde a eu le courage de partir et trouvé refuge au sein de l'association amiénoise Agena. Elle témoigne aujourd'hui pour inciter les autres victimes à réagir.

Chaque année en France, quelque 220 000 femmes subissent des violences conjugales. Paroxysme de ces violences, 146 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur compagnon en 2019. 25 de plus qu'en 2018.