Face à l'assaut du Covid-19, que va faire Emmanuel Macron ?

Il peut à peu près tout se passer, affirme mardi 30 mars la journaliste du service politique de France Télévisions Astrid Mezmorian. Mardi soir, rien ne permet de dire qu’Emmanuel Macron s’exprimera mercredi soir. Il semblerait que sa stratégie de ne pas reconfiner nationalement soit tenue. Même si chaque jour, c’est plus compliqué à tenir. Encore mardi soir, les chiffres sont mauvais, mais inférieurs à la moyenne des derniers jours.

“Tout est possible”

D’après les chiffres, le confinement strict, ça marche. Finira-t-il par s’y résoudre ? Nul ne le sait. Va-t-il fermer les écoles ou pas selon l’âge des élèves ? Avancer les vacances scolaires ? Reporter les élections régionales après l’été ? On aura sans doute des débuts de réponses mercredi 31 mars après le Conseil de défense. L’Elysée a affirmé mardi soir : “Tout est possible. Il faut être le plus pragmatique possible”. Avril est le mois crucial parce que c’est le mois de l’arrivée massive des doses de vaccins, conclut la journaliste.