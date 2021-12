Eurozapping : les fêtes de Noël au cœur des préoccupations dans tous les pays d'Europe

Des restrictions pour Noël se profilent en Espagne. Depuis le début de la semaine, les décorations de Noël attirent une foule compacte à Madrid. Un non-sens avec l'arrivée d'une nouvelle vague épidémique et d'un nouveau variant. "Avec toutes ces rencontres entre amis et la mobilité qu'il y aura lors des fêtes de Noël, les perspectives ne sont pas bonnes", explique Salvador Perio de la fondation pour les enquêtes sanitaires (Fisabio). Devant les risques de saturations des hôpitaux, les Espagnols sont prêts à se résigner et n'écartent pas le retour aux fêtes virtuelles.

10 jours de quarantaine dans les stations de ski en Suisse

En Grande-Bretagne, il n'est pas question d'annuler les festivités, la troisième dose doit sauver les fêtes de Noël. La campagne de vaccination bat son plein et Boris Johnson est optimiste. Le Premier ministre britannique vient de se faire épingler au Parlement. L'an dernier, en plein confinement, il aurait organisé une fête au 10 Downing Street. En Suisse, la neige est au rendez-vous dans la station de Verbier. Depuis la mise en place d'une quarantaine obligatoire de dix jours, y compris pour les vaccinés, les annulations pleuvent. L'an dernier, la station était devenue un cluster "géant".