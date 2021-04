Eure : ils veulent pouvoir randonner plus de 10 km

Avec le confinement, les déplacements sont limités à un rayon de 10 km et c’est un crève-cœur pour les férus de randonnée. En Normandie, des amateurs de marche nordique réclament une dérogation.

À cause des mesures sanitaires contre le Covid-19, impossible pour un club de marche du Vexin basé à Château-sur-Epte (Eure) de faire des randonnées de plus de 10 kilomètres. Pour ces marcheurs, ces sorties en extérieur ne représentent aucun risque. “Les médecins disent qu’en plein air il y a très peu de risque d’être contaminé”, affirme le président de l’association Vexin Rando, Alain Lethiais.

Ils veulent être plus de six

Ils ont donc écrit au ministère des Sports pour demander la suppression de la limite des dix kilomètres. Ils réclament également de pouvoir être plus que six lors de leurs sorties. “On garde des espaces entre nous”, assure-t-il. Enfin, marcheurs ou non, pour eux, cette limite kilométrique empêche de nombreux Français d’accéder à la nature, c’est pourquoi ils espèrent être entendus par le gouvernement.