En Haute-Marne, un camion des Restos du coeur va à la rencontre des bénéficiaires en milieu rural

Jamais l'association créée par Coluche en 1985 n'aura été si nécessaire. Les Restos du coeur ont lancé leur 36e campagne d'hiver ce mardi 24 novembre avec un constat: les bénéficiaires sont toujours plus nombreux. Particulièrement en ces temps de crise sanitaire et économique. Un million de bénéficiaires sont attendus cette année. Cette nouvelle campagne, qui reste donc plus que jamais d'actualité, a été saluée par la classe politique.

C'était il y a 35 ans, presque jour pour jour : le premier resto du cœur ouvrait à Lille.

Depuis sa création, un milliard de repas ont été distribués par les bénévoles des @RestosDuCoeur : je serai avec eux ce matin à Asnières-sur-Seine pour lancer la campagne d'hiver 2020-2021. pic.twitter.com/HhZ1Ov0K3z — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 24, 2020

Pour l'heure, l'association estime à 10% la hausse des inscriptions, un chiffre qui varie selon les départements.

Bénéficiaires pour la première fois

La crise sanitaire a également modifié l'organisation des centres. Désormais, les bénéficiaires ne peuvent plus entrer dans les locaux. Les retraits de denrées alimentaires se font à l'extérieur ou en drive.

L'antenne de Haute-Marne, elle, a décidé de renforcer les liens avec les populations rurales. Elle vient d'inaugurer un tout nouveau camion qui va de village en village. Une aubaine pour les bénéficiaires isolés qui ne peuvent se déplacer dans les centres-villes comme à Chaumont. Ce food-truck tout équipé et réfrigéré permet de conserver les aliments. La proximité du camion a poussé de nouveaux bénéficiaires à demander de l'aide pour la première fois. Notamment ceux qui se sont retrouvés au chômage partiel à cause du confinement. Le camion passera chaque semaine dans 7 communes du département pendant toute la campagne d'hiver.