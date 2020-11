Économie : le BTP recrute à tour de bras

À Ecueil (Marne), l’un des chantiers de la ville devait être initialement livré en septembre 2020. Cependant, le retard généré par le premier confinement a mis en mal cette cuverie de stockage, qui ne sera opérationnelle qu’à la mi-décembre. "Ce retard est irrattrapable. Nous, nous prenons des intérimaires pour avancer mais il y a une méthodologie qu’on ne peut renier", explique Tonio Goncalves, chef de chantier.



Des recrutements en hausse dans plusieurs secteurs

Depuis le plateau du 19/20, le journaliste Viktor Frédéric revient en détail sur ces secteurs qui recrutent malgré la crise sanitaire de la Covid-19, comme le BTP. "Les offres d’emploi de maçons ont augmenté de 14% à la rentrée 2020 et sans surprise, avec l’épidémie, c’est dans le domaine de la santé que les demandes ont explosé : + 62% pour les infirmiers et +43% pour les aide-soignants." Les commerciaux, les vendeurs et les secrétaires restent les plus gros pourvoyeurs d’emplois en France.

