DIRECT. Covid-19 : "On travaille sur un protocole sanitaire pour l'ensemble des commerces et de la grande distribution", annonce Bruno Le Maire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Le groupe Moderna annonce que son vaccin candidat est efficace à 94,5%, en s'appuyant sur les premiers résultats intermédiaires de son essai clinique.





A la barre,Jonathann Daval a de nouveau affirmé le seul impliqué dans le meurtre de sa femme, Alexia Daval. Dans ce dossier, la justice va tenter d'éclaircir les dernières zones d'ombre.





Les violences conjugales ont fait 142 310 victimes en 2019, soit une hausse de 16% par rapport à 2018, annonce le ministère de l'Intérieur.





La France devrait franchir ce soir la barre des 2 millions de cas de contamination au Covid-19, même si les derniers chiffres attestent d'une stabilisation de la situation.

: C'est une excellente nouvelle, mais comme de coutume, il convient d'être prudent après l'annonce de Moderna sur l'efficacité de son candidat vaccin. Comme le souligne l'épidémiologiste Dominique Costagliola, de l'institut Pierre-Louis d'épidémiologie, le groupe n'a pas encore communiqué toutes les données permettant à la communauté scientifique d'évaluer la solidité de ces résultats intermédiaires.

: Moderna souhaite soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence à la Food and Drug Administration (FDA, autorité américaine) dans les "prochaines semaines".

: Le groupe Moderna explique dans son communiqué (en anglais) que ces résultats s'appuient sur une première analyse intermédiaire, dans le cadre de la phase 3 de l'essai clinique "COVE" (étude randomisée sur 30 000 participants au total). Sur les 95 premières personnes à développer des symptômes, 90 étaient dans le groupe placebo et 5 dans le groupe vacciné. L'ARNm-1273 est un vaccin à ARN, comme celui développé par Pfizer, qui nécessite deux doses.

: Le groupe Moderna annonce que son vaccin candidat est efficace à 94,5%, en s'appuyant sur les premiers résultats intermédiaires de son essai clinique.

: En France, une vingtaine de centres hospitaliers ont été sélectionnés pour tester la fiabilité des vaccins contre le Covid-19, dont le CHU de Saint-Etienne (Loire). Lancée début octobre par l'Inserm, la plateforme Covireivac a rapidement atteint son objectif de 25 000 volontaires. Mais le recrutement se poursuit car les chercheurs ont besoin de profils très variés.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> FRANCEINFO

: "Au départ, les quantités [de vaccins] seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de mort et permettre aux systèmes de santé de résister(...). Mais cela laissera encore beaucoup de champ au virus pour opérer."



Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estime qu'un éventuel vaccin ne remplacerait pas les autres outils pour contenir la pandémie de Covid-19. Il insiste sur la nécessité de maintenir les tests, les mesures de quarantaine ou le suivi des cas contacts.

: A midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



A l'ouverture de son procès devant la cour d'assises de la Haute-Saône, Jonathann Daval affirme une nouvelle fois être le seul impliqué dans le meurtre de sa femme, Alexia Daval. Dans ce dossier, la justice va tenter d'éclaircir les dernières zones d'ombre.





Les violences conjugales ont fait 142 310 victimes en 2019, soit une hausse de 16% par rapport à 2018, annonce le ministère de l'Intérieur.





La France devrait franchir ce soir la barre des 2 millions de cas de contamination au Covid-19, même si les derniers chiffres attestent d'une stabilisation de la situation. Ceux-ci suggèrent que la France a "passé un pic épidémique", estime Olivier Véran.



Lancement réussi.Trois astronautes américains et un japonais sont en chemin vers la Station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX, le nouveau moyen de transport spatial de la Nasa après neuf ans de dépendance envers la Russie.

: Grey's Anatomy, The Good Doctor, This Is Us... Le Covid-19 et ses conséquences sur la vie quotidienne s'installent dans les fictions, en particulier les séries américaines, toujours très réactives. On vous en dit plus dans cet article.





: Il va falloir "vivre avec le virus sur le temps long". Alors que les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech affirment que leur candidat vaccin est "efficace à 90%" contre le Covid-19, le Premier ministre français se montre "prudent". Franceinfo vous explique pourquoi l'annonce prometteuse des laboratoires ne signifie pas que la bataille contre le virus est gagnée.





: La Norvège renonce à la co-organisation avec le Danemark de l'Euro-2020 de hand féminin. La décision a été prise à seulement quelque quinze jours de l'évènement, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, annonce la Fédération norvégienne de handball.

: Concernant les vaccins anti-Covid, "quatre contrats ont été négociés à ce stade, et deux sont quasiment finalisés", annonce sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher. Les prix restent pour l'heure confidentiels afin de ne pas influer sur les contrats en cours de négociation,





: Bonjour @Les Stylos Rouges. Cela fait justement l'objet d'un débat dans la communauté scientifique, comme l'explique Numerama. Les études tendent à prouver que les enfants sont bien moins soumis aux formes sévères de la maladie que les adultes, en revanche la contagiosité de cette tranche d'âge est encore incertaine. La communauté scientifique n’est encore arrivée à aucun consensus.

: Un vaccin pour les enfants ? Mais pourquoi donc puisqu'on nous explique qu'ils ne sont ni en danger ni contaminants !

: Michel-Edouard Leclerc appelle sur franceinfo à rouvrir les commerces "qui ont de la place", le "plus vite possible". Pour le PDG des supermarchés Leclerc, il s'agit notamment de ne pas créer d'afflux avant la période de Noël.

: Le sport amateur est aussi touché par la crise des sponsors. Emmanuel Macron doit d'ailleurs recevoir demain en visioconférence des acteurs du monde du sport professionnel et amateur. Certains commerces et entreprises, n’ont plus les moyens de sponsoriser les petits clubs. À cela s’ajoute une perte financière non négligeable habituellement générée par les manifestations, buvettes et tournois. Francetv sport vous en dit plus.

: Bonjour . Pour l'instant, les enfants semblent être les grands oubliés de la recherche concernant les vaccins, note le site Heidi.News. Pour rappel, on ne peut évidemment pas inoculer un vaccin pour adultes chez les enfants. Selon Slate, un vaccin spécifiquement pour enfant pourrait arriver plus d'un an après celui pour adulte.

: #ONVOUSREPOND Est-ce que les enfants pourront accéder au nouveau vaccin Covid-19 ?

: Selon Les Echos, le gouvernement prépare activement une campagne de vaccination massive. La France aurait pré-réservé 90 millions de doses de vaccins auprès de plusieurs fournisseurs et provisionné 1,5 milliard d'euros pour 2021, affirme le quotidien.

: Le test antigénique "ne garantit pas que l'on n'est pas porteur du virus", alerte sur franceinfo la présidente du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Caroline Wolf-Thal alerte sur le nombre important, selon elle, de faux négatifs.

: A 9 heures, il est temps de faire un nouveau point sur l'actualité :



Le procès de Jonathann Daval s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Saône. Cet homme de 36 ans est accusé d'avoir tué sa femme, Alexia Daval, en octobre 2017. La justice va tenter d'éclaircir les dernières zones d'ombre de ce dossier.





La France devrait franchir ce soir la barre des 2 millions de cas de contamination au Covid-19, même si les derniers chiffres attestent d'une stabilisation de la situation. Ceux-ci suggèrent que la France a "passé un pic épidémique", estime Olivier Véran.



Lancement réussi.Trois astronautes américains et un japonais sont en chemin vers la Station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX, le nouveau moyen de transport spatial de la Nasa après neuf ans de dépendance envers la Russie.



#CONFINEMENT Il faut "stopper Amazon avant qu’il ne soit trop tard", réclament dans une tribune publiée par franceinfo une centaine d'ONG, de syndicalistes, de citoyens et d'élus. Ils demandent l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires d’Amazon.

: "Une ambiance de crise permanente." A Lyon, la baisse des contaminations ne se ressent pas du tout à l’hôpital. Les hôpitaux restent débordés par la deuxième vague de Covid-19, et les soignants ne voient pas le bout du tunnel.





: Bonjour Covidou. Les gens continuent de se faire tester et la France a approché hier les deux millions de cas confirmés de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas positifs a grimpé à 1 981 827, soit 27 228 de plus en un jour, d'après les autorités sanitaires. Mais tout semble montrer que le pic de cette deuxième vague est passé. D'ailleurs, le nombre d'entrées en réanimation est au plus bas depuis trois semaines, selon les chiffres de Santé publique France.

: Qu’en est il du nombre des contaminations ? Les gens ne se font plus tester ? Merci pour la réponse

: Les Etats-Unis ont enregistré un million de nouvelles infections au Covid-19 en moins d'une semaine et franchi la barre des 11 millions de cas hier, selon l'université Johns Hopkins. Un total de 246 108 morts liés au Covid-19 ont été recensés.

: "Nous reprenons le contrôle de l'épidémie", affirme Olivier Véran dans une interview accordée au groupe de presse Ebra. "Tout porte donc à croire que nous avons passé un pic épidémique", déclare le ministre de la Santé.





: Dans une interview à la revue Le Grand Continent, Emmanuel Macron estime que l'accès mondial au vaccin anti-Covid sera "un très bon test" pour un "nouveau multilatéralisme" réunissant Etats et entreprises. Mais le président français craint aussi que certains pays ne privilégient une "diplomatie du vaccin".

: La diminution du nombre de nouveaux diagnostics de cas de Covid-19 et la baisse du taux d'incidence portent "à croire que nous avons passé un pic épidémique", affirme Olivier Véran, dans un entretien au groupe Ebra. Le ministre de la Santé juge que le contrôle sur l'épidémie est en train d'être repris. "Mais nous n'avons pas encore vaincu le virus. (...) Clairement, il est trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts."

: Et si la deuxième vague permettait à la recherche médicale de progresser ? La forte hausse du nombre de malades représente paradoxalement une opportunité pour les chercheurs qui peuvent relancer leurs essais cliniques et affiner les résultats de leurs études sur le coronavirus. On vous en dit plus dans cet article.

: On commence sans tarder avec un point sur l'actualité :



La France devrait franchir ce soir la barre des 2 millions de cas de contamination au Covid-19, même si les derniers chiffres attestent d'une stabilisation de la situation.



Lancement réussi.Trois astronautes américains et un japonais sont en chemin vers la Station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX, le nouveau moyen de transport spatial de la Nasa après neuf ans de dépendance envers la Russie.



#CONFINEMENT Il faut "stopper Amazon avant qu’il ne soit trop tard", réclament dans une tribune publiée par franceinfo une centaine d'ONG, de syndicalistes, de citoyens et d'élus. Ils demandent l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires d’Amazon.



Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, se déclare "très confiant" sur la possibilité d'avoir des spectateurs aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, prévus l'été prochain après avoir été reportés en mars en raison de la pandémie.