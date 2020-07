DIRECT. "Coronavirus : le monde sous la menace" : regardez le nouveau numéro de ":Scan" sur franceinfo

Les épisodes précédents retraçaient les débuts de l'épidémie de Covid-19, des premiers cas dans la région de Wuhan, en Chine, à la propagation mondiale du virus. Puis ils s'intéressaient aux mesures mises en place en France, notamment au confinement du pays et aux tensions sur le système hospitalier. Le magazine ":Scan" diffuse vendredi 10 juillet, à 21 heures, sur franceinfo (Canal 27) et notre site franceinfo.fr, deux nouveaux épisodes de la série de reportages inédits "Coronavirus : le monde sous la menace", qui retracent le fil des événements de ces dernières semaines.

"D'un monde à l'autre" (épisode 5)

A l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin), le médecin réanimateur Guillaume Trumpff a dû faire face à des situations et à des choix difficiles. Il revient sur la première moitié du confinement, une période durant laquelle les patients graves ont afflué. Puis, dès mi-avril, les admissions se sont arrêtées. Il ne reste aujourd'hui qu’un seul patient atteint de Covid-19 dans l'hôpital. Les équipes de ":Scan" ont rencontré Bruno Fortier, maire de Crépy-en-Valois (Oise), lieu du premier cluster de France, où le confinement a commencé quinze jours avant le reste du pays. Puis ":Scan" s'est rendu au Brésil, pays le plus touché de l'Amérique latine, et aux Etats-Unis, où la situation reste inquiétante.

"L'heure des comptes" (épisode 6)

Cela fait presque deux mois que la France est sortie du confinement. Vient l'heure d'un premier bilan. Certains Français commencent à demander des comptes. Comment la reprise d'une vie sociale tant attendue a-t-elle été organisée ? Les équipes de France Télévisions se sont rendues en Chine où tout a commencé et où l'on redoute, aujourd'hui, une nouvelle vague. Les différents protagonistes présents dans les précédents numéros reviennent sur ce qu'ils ont vécu durant ces semaines et dressent le bilan d'une situation inédite.