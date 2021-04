Déplacements pour le week-end de Pâques, garde d’enfants, examens dans le supérieur… Les précisions par rapport aux dernières mesures

Après les récentes annonces faites par Emmanuel Macron, les Français sont nombreux à se poser des questions sur différents sujets. Le gouvernement a annoncé une souplesse pour le week-end de Pâques, mais sous certaines conditions. Peut-on se déplacer ce week-end et revenir à son domicile mardi 6 avril ? "Pas tout à fait. Si vous souhaitez changer de région ou de département pour vous rendre dans un autre lieu de confinement, c’est tout à fait possible, à condition d’y rester pendant quatre semaines", répond la journaliste de France Télévisions, Lucile Devillers. Les simples allers-retours sont interdits.

Le chômage partiel pour les parents ne pouvant garder leur enfant

Néanmoins, il est possible de déposer des enfants par exemple chez leurs grands-parents et de revenir. Il convient de cocher la case correspondante sur l’attestation dérogatoire pour ce motif familial impérieux. Sur le sujet de la fermeture des écoles, le gouvernement a étendu le dispositif de chômage partiel pour les parents ne pouvant garder leurs enfants. "Vous pouvez demander à bénéficier de l’activité partielle. Elle n’est valable que pour un des deux parents, il faut justifier de sa situation. Soit avoir un enfant de moins de 16 ans, soit en situation de handicap, sans limite d'âge", détaille la journaliste. Enfin, "les examens et les concours de l’enseignement supérieur ne seront pas maintenus en présentiel, mais se dérouleront à distance. Quand ce n'est pas possible, ils seront reportés sur tout le mois de mai."