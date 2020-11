Déconfinement : qu'attendre des annonces d'Emmanuel Macron ?

En attendant l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron mardi 24 novembre, un conseil de défense s'est déroulé dans la matinée, au cours duquel les derniers arbitrages de la sortie de confinement ont été tranchés. "Dès ce weekend, avec la réouverture des commerces, la règle des 1 km pourrait être assouplie afin de permettre les achats de Noël et d'avantage de promenades. Pour les vacances, le président devrait permettre les retrouvailles en famille à Noël", explique en duplex depuis l'Élysée (Paris) la journaliste Valerie Astruc.

Quid du Nouvel an ?

"Mais quid des fêtes du Nouvel an, véritables usines à Covid ? L'instauration d'un couvre-feu pourrait résoudre ce problème. Le président voudrait donner de la visibilité, c'est la raison pour laquelle il devrait se projeter au-delà de Noël en donnant une indication pour la réouverture des bars et restaurants. Se projeter au-delà de janvier c'est aussi préciser la stratégie vaccinale, et ajuster le plan de relance qui est déjà dépassé", conclut Valérie Astruc.

Le JT

Les autres sujets du JT