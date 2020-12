Déconfinement : comment va se passer le réveillon ?

Le Réveillon de Noël sera différent cette année. Les familles pourront se retrouver en petit comité, le gouvernement recommande un maximum de six adultes à table. Mais il n'y aura pas de couvre-feu le 24 décembre. Il est recommandé de limiter ses contacts cinq jours avant afin de protéger les personnes vulnérables. "Il faut respecter les mesures barrières, mettre le masque, respecter les distances, ne pas se faire de bisous et aérer les pièces", rappelle le docteur Jean-Paul Hamin.





Le gouvernement sera intransigeant contre les rassemblements



Le Réveillon du 31 décembre sera soumis au couvre-feu de 20h à 6h du matin. Là aussi, le gouvernement recommande six adultes maximum. Pas de fêtes dans les rues, le gouvernement prévoit des contrôles et promet d'être intransigeants contre les rassemblements et les fêtes sauvages. "On est très déçus, la fin d'année est très dure, psychologiquement, moralement, c'est dur", confie une passante rencontrée par les équipes de France Télévisions, jeudi 10 décembre.