Déconfinement : à quoi la fin de l'année 2020 pourrait-elle ressembler en France ?

C'était il y a un an à peine ; la course aux cadeaux, serrés les uns contre les autres, les grandes tablées de Noël et les réveillons dansants partagés. Mais ce n'est pas à cela que la fin de l'année 2020 ressemblera : Emmanuel Macron prendra la parole dans la semaine du 23 novembre pour annoncer un déconfinement très progressif. Le 1er décembre, ou peut-être dès le 28 novembre, les commerces dits non-essentiels pourraient rouvrir, avec des règles strictes : peut-être des achats sur rendez-vous ou un nombre de clients à ne pas dépasser.

Les restaurants pourraient rouvrir après le 15 janvier

Les activités sportives pourront reprendre courant décembre, mais uniquement pour les mineurs et les personnes handicapées. Les restaurants, eux, pourraient rouvrir après le 15 janvier, mais avec un protocole sanitaire renforcé. En revanche, les bars et discothèques devraient encore patienter. "Même chose pour les salles de spectacle ou les cinémas : aucune date n'a encore été avancée pour leur réouverture", ajoute la journaliste France Télévisions Emmanuelle Lagarde.

