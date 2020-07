Croissance : une baisse jamais vue

Aucun secteur de l’économie ne semble épargné par la crise. Le Produit Intérieur Brut, c’est-à-dire la richesse produite par le pays, recule de 13,8% au second semestre 2020. L’Allemagne résiste un peu mieux avec une baisse de 10% mais l’Espagne s’effondre, et en moyenne c’est moins 11,9% dans l’Union Européenne.

Une reprise prévue

La chute de la consommation, des investissements et des exportations est inédite depuis la Seconde guerre mondiale. L’INSEE prévoit une reprise de l’activité au troisième trimestre, avec une hausse du PIB de 19% en France. Stéphanie Villers, économiste, explique : "Plus 19, c’est une hausse liée à la reprise, au déconfinement qui a permis à une partie des salariés de retrouver leur activité, de retrouver leur emploi et de consommer". L’économiste rappelle ainsi que la consommation est le moteur principal de la croissance française. Certains secteurs restent néanmoins fragilisés.

