Covid : à Shanghai, les autorités prévoient un retour à la normale autour du 15 juin

Après 50 jours de confinement ultra stricts et controversés, la Chine semble changer de stratégie face au Covid et Shanghai, capitale économique aux 25 millions d'habitants, déconfine peu à peu.

À Shanghai, c'est la ruée vers les rares supermarchés ouverts de la ville. Après 50 jours de confinement, il faut jouer des coudes pour ceux qui peuvent sortir de chez eux. Même file d'attente interminable à la gare pour sauter dans le premier train au départ de Shanghai. Fuir à tout prix. Il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Un homme sur un radeau de fortune tente une échappée fluviale, une autre le vélo, et elle n'est pas la seule. "Je suis en route pour la gare, il me reste à peu près 1h15 à faire", dit Mai Zi, éditrice.

La majorité des 25 millions d'habitants reste enfermée

Certains marcheront plus de 10 heures pour rejoindre la gare. Un véritable parcours du combattant. À leur destination finale, tous ces passagers auront droit à 14 jours de quarantaine. Le confinement est loin d'être levé, même si depuis le début de la semaine, il y a moins de 1 000 cas de Covid-19 par jour. La majorité des 25 millions d'habitants reste enfermée. Les plus chanceux peuvent se faire couper les cheveux ou se dégourdir les jambes. Les samedi 21 et dimanche 22 mai, quelques lignes de métro et de bus devraient refonctionner, mais le déconfinement sera lent. Les autorités prévoient un retour à la normale autour du 15 juin.