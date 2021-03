Covid-19 : "Vous êtes gentils, mais tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens", déclare Emmanuel Macron

Emmanuel Macron écarte la possibilité d'un reconfinement généralisé. "Vous êtes gentils, mais tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens", a-t-il déclaré mercredi 3 mars lors du Conseil de défense sanitaire, selon nos informations. Face à l'épidémie de Covid-19 qui ne ralentit pas, le gouvernement a donc décidé de confiner uniquement le Pas-de-Calais durant le week-end, mais de laisser les habitants de la région parisienne et des départements sous surveillance renforcée libres de circuler, a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, lors d'une conférence de presse.

Plus tôt, le président de la République avait donné une perspective de sortie du tunnel, assurant qu'"il faut tenir encore quelques semaines, quatre à six semaines", entre maintien des restrictions, comme le couvre-feu à 18 heures, et vaccinations pour freiner l'épidémie. "Le retour à une vie plus normale est en vue (...) peut-être dès la mi-avril", a abondé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.