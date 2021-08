Covid-19 : une situation "cataclysmique" en Guadeloupe, décrit le docteur Marc Valette, chef du service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre

En Guadeloupe, les contaminations au Covid-19 sont en hausse et les hôpitaux surchargés. Chef du service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre, le docteur Marc Valette alerte sur la situation dans le 23 heures de franceinfo jeudi 12 août.

La Guadeloupe est touchée de plein fouet par l’épidémie de Covid-19. Invité dans le 23 heures de franceinfo jeudi 12 août, le docteur Marc Valette, chef du service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre, rapporte que la situation est "cataclysmique". "On a un afflux de malades qui est sans précédent (…). Là on a une vague qui est quatre à six fois supérieure à toutes celles qu’on a eu à connaître jusqu’à présent", annonce-t-il.

Un confinement à respecter

Un nouveau confinement a été instauré en Guadeloupe. Marc Valette explique que "l’acceptation par la population est difficile. Mais je pense que tout le monde maintenant a pris la mesure de l’ampleur de la vague qui est la nôtre et que tout le monde aujourd’hui est responsable, en respectant les gestes barrières et en respectant ces mesures de confinement qui sont malheureusement la seule solution pour endiguer un peu cette vague", déclare-t-il.