Durcissement du confinement en Guadeloupe : couvre-feu étendu de 19h à 5h, déplacements limités à 5km, fermeture des commerces non-essentiels

Les mesures s'appliquent dès vendredi et ce, jusqu'au 1er septembre.

L'épidémie de Covid-19 a atteint un taux d'incidence record en Guadeloupe avec plus de 1 800 cas pour 100 000 habitants et poussé les autorités à prendre des mesures plus sévères. "Nous avons décidé d'entrer dans une phase de durcissement du confinement", a annoncé mercredi 11 août lors d'une conférence de presse le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte.

À compter de vendredi et pour trois semaines, jusqu'au 1er septembre, le couvre feu sera étendu de 19 heures à 5 heures, au lieu de 20 heures à 5 heures, les déplacements seront limités à 5 kilomètres autour du domicile contre 10 kilomètres jusqu'à présent et les commerces non-essentiels vont également fermer.

"Il faut rester chez soi le plus possible et éviter les interactions sociales." Alexandre Rochatte, préfet de la Guadeloupe à franceinfo

"Il faut que les gens respectent cette préconisation de ne pas se déplacer" entre 19 heures et 5 heures du matin, "parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des interactions", demande Alexandre Rochatte. En journée, la limite de déplacement autorisé descendra à 5 kilomètres. "Vous avez la possibilité de vaquer aux occupations dans cette limite. Au-delà, vous avez besoin d'une attestation. Mais, y compris dans la zone des 5 kilomètres, ne le faites seulement si vous avez des raisons indispensables de le faire. Évitez d'être en contact avec des personnes fragiles et respectez les gestes barrières."

Commerces fermés, plages autorisées

Les commerces "qui ne sont pas considérés comme indispensables ou vitaux" devront également fermer à partir de vendredi, à 19 heures. Seuls les commerces alimentaires, les pharmacies, les opticiens, les magasins d'informatique, de téléphonie, de bricolage, de jardinage, les garages automobile et les distributions de carburant. Dans les grandes surfaces, "ne pourront rester ouverts que les rayons qui correspondent à ces ventes", précise le préfet.

L'ensemble des établissements recevant du public vont aussi fermer. Les établissements de loisirs et de culture, les salles polyvalentes et salles des fêtes. Les crèches, les centres aérés ou encore les colonies apprenantes, eux, pourront demeurer ouverts.

Contrairement à la Martinique, l'accès aux plages de la Guadeloupe demeure autorisé pour les baignades et les activités sportives, dans la limite des 5 kilomètres.

"Si on voit qu'on n'arrive pas à limiter ces activités, je prendrai un arrêté d'interdiction dès ce week-end." Alexandre Rochatte à franceinfo

Le préfet de la Guadeloupe "ne souhaite pas donner des consignes de départ des touristes" comme en Martinique. En revanche, il invite ceux qui auraient envisagé de venir dans les prochaines semaines à "renoncer ou repousser" leur séjour.

Télétravail, jauges

Il souhaite que l'ensemble des services publics, des collectivités et des entreprises privilégient au maximum le télétravail et la distanciation sur les postes de travail. "On limitera très fortement les ouvertures de guichets."

Aucune manifestation sur la voie publique ne sera tolérée, mis à part les manifestations revendicatives garanties par la constitution. Le nombre de personnes autorisées à se regrouper redescend de dix à six. La jauge des lieux de culte est revue également à la baisse, avec un siège sur trois et un rang sur deux. 50 personnes autorisées à participer aux cérémonies funéraires, contre 75 jusqu'à présent.

"Les trois semaines qui viennent sont essentielles pour diminuer la pression sur l'hôpital. Cela ne sera possible qu'au prix de sacrifice et grâce à la solidarité de chacun", conclut Alexandre Rochatte.