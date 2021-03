Covid-19 : un reconfinement inévitable en Île-de-France ?

Le président de la République Emmanuel Macron est venu écouter le ressenti du personnel soignant de l’hôpital de Poissy, dans les Yvelines, mercredi 17 mars. Au cours de cet échange, un des soignants l’a alerté sur la situation et notamment l’arrivée de jeunes patients atteints du Covid-19 au sein de l'établissement. Le gouvernement pourrait prochainement décider d’imposer un confinement en Île-de-France.

Des transferts de patients et de soignants plutôt qu’un reconfinement ?

La situation en Île-de-France met en lumière "la limite du système de santé en France. C’est qu’on est finalement assez peu doté en lits et en particulier en réanimation", déclare le professeur Michaël Peyromaure, chef du service urologie à l’hôpital Cochin à Paris. Ce dernier souhaiterait en revanche si possible éviter d’arriver jusqu’à reconfiner l’Île-de-France. "Je crois que pour éviter le confinement, la bonne solution c’est celle qu’avait prôné l’exécutif jusqu’à présent c’est-à-dire de faire des transferts. Ça peut être des transferts de patients vers d’autres régions qui sont moins tendues ou bien des transferts de personnel des régions moins tendues vers les régions plus tendues", propose-t-il.