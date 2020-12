Covid-19 : un conseil de défense sur la situation sanitaire se tiendra mardi

Vers un durcissement des mesures ? Un conseil de défense sur la situation sanitaire se tiendra mardi en visioconférence, a appris franceinfo dimanche 27 décembre, confirmant une information de TF1 et LCI.

Il sera notamment question de la situation de l'épidémie dans un département, où les chiffres inquiètent l'exécutif : les Alpes-Maritimes. Deux régions sont également scrutés de près par les autorités : la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Par anticipation le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé qu'un "conseil local de santé publique" allait se tenir la veille, lundi 28 décembre.

Face à des chiffres en hausse et trop de comportements inappropriés constatés par les services @VilledeNice et la @PMdeNice, j'appelle plus que jamais au respect des gestes barrière. Je réunirai demain notre Conseil Local de Santé Publique. #Nice06 #COVID19