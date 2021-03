Covid-19 : les restrictions renforcées pourraient être étendues à trois nouveaux départements

Les départements de l'Aube, de la Nièvre et du Rhône devraient s'ajouter aux seize qui sont déjà soumis, depuis samedi, à des mesures de freinage renforcées pour affronter la nouvelle poussée de l'épidémie de Covid-19, en attendant une accélération de la vaccination. "Des concertations auront lieu cet après-midi" pour faire passer ces départements sous régime renforcé, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi 24 mars à l'issue du Conseil des ministres, tenu dans la foulée d'un nouveau conseil de défense sanitaire.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations dans notre direct.

Le taux d'incidence dans le Rhône, et notamment à Lyon, approche la barre des 400, à 383 pour 100 000 habitants, et atteint 329 dans la Nièvre et 445 dans l'Aube, selon Santé publique France. "Je parlais devant vous il y a deux semaines de gros temps à venir ; nous y sommes, a-t-il constaté. La situation épidémique est mauvaise et il nous faut agir, aller plus loin, là où le virus circule le plus, là où la dynamique générale est la plus forte, là où l'hôpital et le plus éprouvé".

Depuis samedi, dans 16 départements, dont toute la région parisienne, les Hauts-de-France, une partie de la Normandie et les Alpes-Maritimes, de nouveaux commerces ont fermé, les déplacements sont limités à 10 km du domicile, sauf motif dérogatoire, et le gouvernement a renforcé ses appels au télétravail et à ne pas inviter d'amis chez soi.