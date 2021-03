DIRECT. Covid-19 : le Brésil enregistre pour la première fois 3 000 décès en 24 heures

Ce qu'il faut savoir

L'épidémie de Covid-19 semble hors de contrôle au Brésil. Pour la première fois, le pays a franchi mardi 23 mars la barre des 3 000 décès quotidiens liés au virus. Le pays de 212 millions d'habitants a enregistré 3 251 morts au cours des dernières 24 heures, selon des chiffres du ministère de la Santé, portant le total des décès à 298 676 depuis l'apparition d'un premier cas fin février 2020. Le nombre moyen de morts au cours des sept derniers jours a plus que triplé depuis le début de l'année, à 2 364, ce qui en fait le chiffre le plus élevé au monde. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé de la planète par la pandémie en chiffres absolus derrière les Etats-Unis. Suivez notre direct.

Macao et Hong-Kong suspendent la vaccination Pfizer/BioNTech. Les deux gouvernements ont annoncé mercredi la suspension de leur campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer/BioNTech après avoir été informés par le laboratoire d'un problème au niveau de l'emballage d'un lot de flacons. "Par principe de précaution, la vaccination en cours doit être suspendue le temps de l'enquête", a déclaré l'exécutif hongkongais dans un communiqué sans en préciser les raisons. Les deux territoires ont indiqué avoir pris cette décision après avoir été contactés par Fosun, le laboratoire pharmaceutique chinois qui distribue le vaccin Pfizer/BioNTech en Chine.

Des vaccinodromes ouvriront en France "dans les prochains jours", a promis mardi la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. "Les premiers centres vont ouvrir à la fin du mois de mars, dans certaines régions qui en ont déjà besoin, et ensuite ce sera égréné au fil du mois d'avril", a précisé ensuite le ministère de la Santé.

Couvre-feu instauré en Martinique. Un couvre-feu sera instauré en Martinique à compter de vendredi pour une durée de trois semaines, pour contrer une reprise de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mardi le préfet Stanislas Cazelles. De 22 h à 5 h, les Martiniquais ne pourront plus sortir sans une attestation dérogatoire et uniquement pour des motifs précis : activités professionnelles, consultations et soins urgents et motifs familiaux impérieux.