Covid-19 : quelles restrictions sanitaires pour les semaines à venir ?

Le gouvernement français va prendre des décisions fortes lors des prochains jours pour tenter de ralentir la propagation du Covid-19 en France. Comme le rapporte le journaliste de France Télévisions Julien Neny, un confinement le week-end en Île-de-France et dans les Hauts-de-France notamment est "l’option privilégiée véritablement par le chef de l’État". Même si ce dernier garde espoir pour un futur retour à une vie normale.

Rouvrir des lieux publics à la mi-mai ?

Le président de la République s’est entretenu avec des élus locaux mercredi 17 mars, laissant entrevoir une lueur d’espoir pour la suite de l’année. "Le chef de l’État a aussi voulu donner un peu de visibilité sur la suite des évènements, notamment en prononçant cette phrase : ‘la bascule vers une vie normale peut se faire au niveau de la deuxième quinzaine de mai’. Dans deux mois, Emmanuel Macron imagine tout simplement une sortie de crise et il a même esquissé un plan pour rouvrir progressivement certains sites", confie Julien Neny. Le journaliste appelle tout de même à la prudence. "Des calendriers de sortie de crise comme celui-ci, on en a connu un certain nombre et malheureusement, très peu même aucun n’a pu être suivi à la lettre, la faute à ce fichu virus tellement imprévisible", précise-t-il.