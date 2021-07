Covid-19 : "On est en situation de chaos" en Martinique, alerte la sénatrice Catherine Conconne

"On est en situation de chaos", a alerté jeudi 29 juillet sur franceinfo la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne à propos de la situation épidémique sur l'île. Alors que le préfet a annoncé mercredi 28 juillet le reconfinement de la Martinique à compter du week-end des 31 juillet et 1er août et pour trois semaines, pour Catherine Conconne, "ce n'est pas une surprise" : "Les chiffres [de contamination au Covid-19] n'arrêtaient pas de monter", "le couvre-feu ne suffisait pas".

"Une personne positive en contaminait des dizaines et des dizaines", a expliqué la sénatrice. "On a deux fois plus de personnes en réanimation que de places disponibles. On est en train d'atteindre des sommets qu'on n'avait jamais atteints", s'est-elle inquiétée.

La fin de la saison touristique

"Les gens étaient rétifs à la vaccination. Voilà le résultat", a ajouté Catherine Conconne, en écho aux propos de Jean Castex pour qui la situation est "dramatique" en Outre-mer. "C'est la fin de la saison touristique, c'est la fin de la fête. On est obligés de passer à un stade supérieur", a-t-elle déploré.