Covid-19 : Mayotte reconfinée pour trois semaines minimum

"Mayotte sera reconfinée à partir de demain 18 heures et pour trois semaines dans un premier temps, décision préfectorale tombée dans la soirée", indique la journaliste France Télévisions Yasmine Djaffar, en direct de Mamoudzou (Mayotte), jeudi 4 février. En effet, le couvre-feu général et le confinement de deux communes "n’ont pas suffi à freiner la circulation du virus sur le territoire", ajoute la journaliste.

Hôpital sous tension

Le centre hospitalier de l’île est en tension et "connaît un afflux massif de malades", ajoute-t-elle ensuite, précisant que "les lits ne suffisent plus et [que] le personnel soignant est complètement sous pression". "La troisième vague de l’épidémie inquiète fortement les autorités, surtout avec la circulation des variants sud-africain et britannique, conclut Yasmine Djaffar. Désormais, le profil des patients a changé, le virus touche des jeunes qui entrent en réanimation avec des formes graves de la maladie."

Le JT

Les autres sujets du JT